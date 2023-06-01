スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：PLUG 開発者：STRACT, Inc 価格：無料 対応OS：iOS 以降、Android 以上 カテゴリ：ショッピング 一見安く見えても送料が別途かかったり、高く見