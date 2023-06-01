¥¤¥¿¥ê¥¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊCONI¡Ë¤Î¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ö¥ª¥ó¥Õ¥£¥ê¥ª²ñÄ¹¤È¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¿Ã¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥¢¥Ü¥Ç¥£»á¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÎFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026½Ð¾ì¤òµá¤á¤ëÀ¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£23Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥­¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Î3¥«¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤µ¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2026³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê2¥«·î¤òÀÚ¤ê¡¢³Æ¹ñÂåÉ½¤ÏÆ±Âç²ñ¤Ç¤ÎÌö¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á