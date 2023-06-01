【UDF FLOW】 9月発売予定 価格：1,650円～ 「Cat」 メディコム・トイは、フィギュア「UDF FLOW」を9月に発売する。 大洪水になった世界に迷い込んだ猫の冒険を描くアニメ映画「FLOW」のキャラクターが同社の「UDF」シリーズに登場。「Cat」、「Dog」、「Secretarybird」、「Lemur」、「Capybara」の全5種がラインナップしている。価格は「Secretarybird」