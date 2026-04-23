第一屋製パンは、「かねふく」の明太子を使用した「博多明太ポテト」を、5月1日から、さらにおいしくリニューアルして発売する。同商品は、ブランド明太子として高い認知度を誇る「かねふく」の明太子を使用した明太ポテトマヨフィリングが特長。中でも、名産地である博多で製造された“博多明太子”を使用することで、粒感と豊かな旨みをしっかりと感じてもらえる。また、相性抜群で定番人気の組み合わせである明太子とポテトを合