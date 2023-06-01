【「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」・「MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.」】 2027年2月 発売予定 価格：各14,080円 「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」 メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX HOMELANDER Finale Ver.」および「MAFEX WILLIAM “BILLY” BUTCHER TEMP V24 Ver.」をそれぞれ2027年2月に発売する。価格は各14,080円。 今回発売される