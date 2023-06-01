ボートレースとこなめの「中京スポーツ杯争奪全日本ファイターキング決定戦」は２４日、開幕する。初日ドリーム１枠でＶ候補の上條暢嵩（３２＝大阪）の前検気配がいまひとつだった。１７号機は２連率２８％で優出歴はなく、中堅エンジンといった評価だ。特訓後も「乗れるけど、いい感じはしない。また初日に乗ってみてですね」と首をかしげた。今年４優出３Ｖ、３月大村ＧＩ・７３周年も制するなど、今や大阪支部の若きリ