【航空自衛隊 F-2A 戦闘機 （w/ パイロット）】 【航空自衛隊 F-2B 戦闘機 （w/ パイロット）】 4月24日 出荷開始 価格：各4,950円 ファインモールドは、プラモデル「航空自衛隊 F-2A 戦闘機 （w/ パイロット）」および「航空自衛隊 F-2B 戦闘機 （w/ パイロット）」を4月24日に出荷開始する。価格は各4,950円。 本商品は、米空軍が採用する「F-16 戦闘機