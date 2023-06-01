【アイドルマスター アーケード筐体】 4月24日 出荷開始 価格：4,620円 ウェーブは4月24日に、プラモデル「アイドルマスター アーケード筐体」再販分の出荷を開始する。価格は4,620円。 本商品は2005年に稼働を開始したアーケード用ゲーム「アイドルマスター」の筐体を1/12スケールプラモデル化した