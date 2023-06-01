【Amazon：DJI ドローン】 期間：4月24日0時～5月7日23時59分 DJI Avata 2 Fly Smartコンボ（バッテリー×3） Amazonにて、DJIのドローンが特別価格で販売されている。期間は5月7日23時59分まで。 今回「DJI Avata 2」や「DJI Flip」、「DJI Neo」がラインナップ。それぞれ期間中割引価格で提供される。なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の