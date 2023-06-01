¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/04/24¡Û¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPRODUCE 101 JAPAN¡×¤ÎÂè4ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖPRODUCE 101 JAPAN ¿·À¤³¦¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬4·î23Æü¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦Lemino¡Ê¥ì¥ß¥Î¡Ë¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Îý½¬À¸¤¬Áª¤Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆü¥×¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¥®¥ã¥ë¡ÉÎý½¬À¸¢¡¡ÖÆü¥×¿·À¤³¦¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¥¯¡¦¥·¥è¥óº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè1²ó½ç°ÌÈ¯É½¼°¤ò¼Â