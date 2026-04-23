日本ハム、巨人、中日で活躍した中田翔氏が２３日、自身のインスタグラムで古巣・中日への思いをつづり、ファンの涙をさそった。現在中日は勝率２割を切るなど低迷しており、セ・リーグで最下位に沈んでいる。昨季まで所属し、選手たちとの関係性もあるだけに「ドラゴンズまだまだ！！シーズンは長い！！怪我人が多くて大変だけど乗り切りましょう！！」とエールをつづった。その上で低迷している要因について「皆んな素直で