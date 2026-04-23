サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の＃5が、4月23日（木）の21時00分からLeminoで独占無料配信。今回、次のステージに進める、101人のうち上位50人が発表された。【写真】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』101人→50人の練習生一覧■総投票数4120万8948票！先週配信された＃4では、生き残りをかけたグループバトルの「現場投票」個人順位が公開。現場評価1位をKOSUKE（