京都府南丹市の山の中で11歳の安達結希さんが遺体で見つかった事件。捜査関係者によると、遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（37）は、結希さんの捜索が行われていた際、警察に「学校に送ったあと、公衆トイレに寄った」と説明していたということです。警察は、その公衆トイレに遺体を一時、遺棄していた可能性があるとして、すでに現場検証しています。また、安達容疑者のスマートフォンの位置情報などから、通