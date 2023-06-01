【Amazon：「AirPods 4」セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分 Apple AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載モデル Amazonにて、Appleのワイヤレスイヤホン「AirPods 4」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。 「AirPods 4」は、H2チップを搭載したワイヤレスイヤホン。「声を分離」機能で、さらにクリアな通