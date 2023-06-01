【Amazon：オーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2 ウェリントン型ハーフリム ブラック」セール】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分 Amazonにて、HUAWEIのオーディオグラス「HUAWEI Eyewear 2 ウェリントン型ハーフリム ブラック」がセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。 本製品は、オープン型デ