【Amazon：モトローラ スマートフォン】 セール期間：4月24日0時～5月7日23時59分 Amazonにて、モトローラのスマートフォンがセール価格で販売されている。セール期間は5月7日23時59分まで。 期間中、モトローラのスマートフォン「motorola razr 60」、「edge 60 pro PANTONE」を特別価格で販売する。 「motorola razr 60