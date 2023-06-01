【モデルプレス＝2026/04/24】トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』（全10話／初回3話一挙配信・毎週1話ずつ更新／ディズニープラスにて5月1日より独占配信）に出演するTravis Japanにインタビュー。今回の旅を企画した川島如恵留がこだわった部分や、メンバーが川島からの愛を感じた瞬間について語ってもらった。【インタビュー前編】【写真】STARTOグループ、デビュー前の思い出の地