【モデルプレス＝2026/04/24】トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation！！―7人のアメリカ旅―』（全10話／初回3話一挙配信・毎週1話ずつ更新／ディズニープラスにて5月1日より独占配信）に出演するTravis Japanにインタビュー。今回の旅を企画した川島如恵留がこだわった部分や、メンバーが川島からの愛を感じた瞬間に迫った前編に続き、後編では印象に残っている景色や、思い出の地・アメリカを再び訪れて感じ