１５日、江西鄱陽湖国家級自然保護区周辺で撮影したブロンズトキ。（南昌＝新華社配信／王小竜）【新華社南昌4月23日】中国江西省にある国内最大の淡水湖、鄱陽（はよう）湖のほとりに広がる永修湿地にこのほど、国家1級保護動物のブロンズトキ10羽以上が1年ぶりに姿を見せた。環境改善が影響しているとみられる。ブロンズトキは中国では絶滅したと考えられていたが、2025年4月に同省九江市永修県の稲作とエビ養殖