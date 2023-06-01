中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京4月23日】中国商務部の何詠前（か・えいぜん）報道官は23日の記者会見で、米税関当局が一部関税の還付手続きを開始したことについて、中国はあらゆる形の一方的追加関税措置に反対しているとし、還付措置は誤った道を正すうえでの一歩だと表明した。何氏は次のように述べた。中国は一貫して、あらゆる形の一方的追加関税措置に反対してきた。相互関税やフェンタニル関税な