1994（平成6）年4月24日、SL列車が走る静岡県の大井川鉄道に、C10形SLの8号機が到着した。岩手県宮古市の臨港線で観光用に走っていたが、利用客の減少で廃止に。引き取った大井川鉄道に大型トレーラーで陸送された。97年10月から営業運転を開始し、今年3月からは「きかんしゃパーシー号」となった。