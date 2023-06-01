政府は、アジア系投資ファンド「MBKパートナーズ」に対し、工作機械メーカー「牧野フライス製作所」の買収計画を中止するよう勧告しました。片山財務大臣：本件投資は国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあると認められたことから、中止を勧告することが必要不可欠であるとの判断に至った。政府が、外為法に基づき買収計画の中止を勧告するのは、2008年以来2例目です。