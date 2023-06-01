【forcs新刊電子単行本】 4月24日 発売 「嫌われ令嬢でしたが今は新しい旦那様に溺愛されて幸せです～元婚約者はお呼びではありません！アンソロジー」 【拡大画像へ】 forcsは、4月24日に出版レーベル「じるみて」よりアンソロジー1冊とマンガ4冊の電子単行本を配信開始する。 嫌われ令嬢でしたが今は新しい旦那様に溺愛されて幸せです～元婚約者はお呼