鈴木里咲が、3rdデモシングル「step by step」を本日4月24日0時に配信リリースした。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本作は、鈴木が自ら制作した楽曲を“弾き語り.ver”としてレコーディングし、デジタル配信を通じてオリジナルライブラリーを展開するプロジェクトの第3弾作品。4月8日に開催された下北沢のライブハウス DY