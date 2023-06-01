神奈川県川崎市出身のラッパー 27AMが、新曲「19」を本日4月24日にリリースした。 （関連：ラップにおけるメディア関係者のネームドロップはどのような意味を持つ？国内外の例から考察） 27AMは、1stシングル『Frozen Car』収録の「PASSO」でSpotify急上昇チャート1位、Spotifyバイラルチャート2位を記録し、MVは公開から2週間で50万回再生を超えた。 今回リリースされた楽曲は、