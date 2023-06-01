【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Snow Manの佐久間大介をブランドアンバサダーに起用した、&be（アンドビー）の新CM『ベースメイクはUVプライマー』篇が公開された。 ■「河北さんに色気を作っていただけるので、僕はそれをまとうだけ」（佐久間大介） 2025年2月より&be HAIR（アンドビーヘア）のブランドアンバサダーを務める佐久間。自然体でありながらも細部にまで