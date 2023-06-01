中国・遼寧省大連市のマクドナルド店舗が店内での化粧を禁止し、物議を醸している。中国メディアの紅星新聞などが21日に報じた。記事によると、先日、SNS上でマクドナルドの店先に「店内での化粧禁止。ご協力ありがとうございます」と書かれた紙が貼られている写真が投稿され、議論を呼んだ。紙が貼り出されたのは大連羅斯福（ルーズベルト）広場の地下にある店舗だという。3店舗を管理する杜（ドゥー）さんによると、同店舗は近く