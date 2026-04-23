ウクライナのゼレンスキー大統領は現地時間4月22日、米国とイランとの軍事衝突が、米国によるウクライナへの武器供給に影響を及ぼしていると表明しました。ゼレンスキー大統領は、ウクライナは本来、「ウクライナが示した最優先支援品目リスト」の仕組みを通じて米国製兵器を調達することが可能だったと主張した上で、現在は米国とイランの情勢や米国の兵器生産能力の制約など多くの要因により、米国からウクライナへの供給は限ら