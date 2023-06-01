【PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラー ダブルパック】 4月24日 発売 価格：65,000円 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 Console Language: Japanese only - DualSense ワイヤレスコントローラ&