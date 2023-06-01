【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 全国ロードショー Universal Picturesは、イルミネーションと任天堂によるアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（英語：The Super Mario Galaxy Movie）を4月24日に公開する。 本作は、2023年に公開された映画「ザ・ス