東京大学大学院をめぐる汚職事件で、収賄の罪に問われた男が初公判で起訴内容を認めました。【映像】接待中の吉崎被告ら（実際の様子）東京大学大学院の元特任准教授・吉崎歩被告は、元教授の佐藤伸一被告とともに、日本化粧品協会代表理事の引地功一被告から共同研究などの見返りに接待を受けた収賄の罪に問われています。吉崎被告は今日の初公判で、起訴内容を認め、上司だった佐藤被告について「権限が非常に強く、断るこ