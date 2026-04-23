高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の元代表らが客から預かった腕時計を売却したなどとして逮捕・起訴された事件で、海外逃亡を続けていた元従業員の男が新たに逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者「トケマッチ」の元従業員永田大輔容疑者（40）は、2023年、東京都内に住む男性から高級腕時計15本、合わせて1800万円相当をだまし取った疑いがもたれています。警視庁によりますと、国際手配されていた永田