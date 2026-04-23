きょう（23日）夜、千葉県市原市の交差点で、交通事故の処理にあたっていた警察官2人が車にはねられました。2人のうち1人は意識不明の重体、もう1人は重傷です。警察によりますと、きょう午後7時すぎ、市原市南国分寺台の交差点で警察官2人が突っ込んできた車にはねられました。2人はいずれも市原警察署に勤務していて、このうち、地域課の46歳の警察官は意識不明の重体です。また、もう1人の交通課の55歳の警察官も重傷を負いまし