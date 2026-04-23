原油の安定供給をめぐり高市総理はサウジアラビアと協議しました。【映像】“紅海ルート”拡大 サウジ皇太子 前向きな意向示す高市総理はサウジアラビアのムハンマド皇太子と電話で会談しました。ホルムズ海峡の事実上封鎖以降、サウジアラビアのヤンブー港から紅海を通る“代替ルート”で原油が輸入されていて、高市総理は謝意を伝えるとともに供給拡大に向けた協力を要請しました。ムハンマド皇太子は前向きな意向を示し