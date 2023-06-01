Travis Japanの7人全員が、メンバーにとっての”原点の地”であり、夢を追いかけた第2の故郷・アメリカを巡る10日間の夏休みに完全密着する『Travis Japan Summer Vacation!!ー7人のアメリカ旅ー』が、ディズニープラスで5月1日（全10話、初回3話、以降毎週1話ずつ更新）から独占配信開始される。オリコンニュースでは7人にインタビューを敢行。初週3話までの旅の裏話とともに、メンバー同士の愛と絆が垣間見える（!?）座談会の