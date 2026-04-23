自民党の資産運用立国議連は23日、国民の資産形成を後押しすることを目的に個人型確定拠出年金＝iDeCoの拡充などを求める政府への提言案をとりまとめました。資産運用立国議連岸田文雄 会長「高市内閣の掲げる強い経済、これを実現するためには、資産運用立国の取り組みをバージョンアップして、そして、資金の循環をより高いレベルに引き上げていかなければなりません」提言案では、老後の資産形成を支える手段として「iDe