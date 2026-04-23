高市総理は23日夜、2月の衆議院選挙で初当選した自民党の新人議員の会合に出席し、「日本のために頑張ってほしい」と激励しました。2月の衆議院選挙で初当選した自民党の新人議員およそ60人が開いた会合には、高市総理のほか、鈴木幹事長と萩生田幹事長代行が出席しました。出席者によりますと、高市総理は挨拶で「これからも日本のために頑張ってほしい」と激励したということです。会合では新人議員による会を立ち上げ、名前は高