デンマークの首都コペンハーゲン近郊で列車が正面衝突する事故がありました。これまでに少なくとも17人がけがをし、そのうち5人が重傷だということです。【映像】列車が正面衝突 事故現場の様子現地メディアによりますと、事故が起きたのは、コペンハーゲン近郊を走る路線で、23日の早朝に発生しました。当時、列車には運転士を含め38人が乗車していましたが、少なくとも17人がけがをし、そのうち5人が重傷だということです