9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が、ヘアメイクアップアーティスト・河北裕介氏プロデュースによるコスメブランド『&be（アンドビー）』のブランドアンバサダーに就任。24日から同ブランド公式サイトおよび各SNSで公開される新CM「ベースメイクはUVプライマー」篇に出演する。【写真】真っ赤！鮮やかなファッションで登場する佐久間大介2025年2月より「&be HAIR（アンドビーヘア）」 のブランドアンバサダーを務