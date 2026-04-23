イランが事実上封鎖を続けるホルムズ海峡をめぐり、通航した船舶から徴収した通航料が初めて国庫に納められたなどと、イランメディアが報じました。イランの複数のメディアは23日、イランの国会議員の話として、ホルムズ海峡を通航した船舶から振り込まれた通航料が初めて国庫に納められたと報じました。金額など、詳細はわかっていません。徴収額は「貨物の種類や量のほか、リスクの度合いによって決まる」としています。