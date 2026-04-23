中米エルサルバドルで殺人などの罪に問われているギャング組織のメンバーの集団裁判が始まりました。被告は500人近くに上ります。【映像】“ギャングメンバー”約500人 集団裁判の様子ロイター通信などによりますと、巨大ギャング組織のリーダーを中心とした486人の集団裁判が開始されました。問われているのは、殺人、恐喝、武器密輸、反乱などの罪で合わせて4万7000件以上に及ぶということです。エルサルバドルでは3月に