俳優でモデルの山田優（４１）が２３日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（５月１日公開）のジャパンプレミアイベントに登壇した。深紅のフリルドレスでさすがのおしゃれ上級者ぶりを魅せた山田は「私の中の悪魔をイメージした」というエキゾチックなメークで登場し「２０年前に見た『プラダを着た悪魔』ではアンディに共感していたけど、今はミランダにも共感できる年齢になった。今作は、２０年前の私を連れてスク