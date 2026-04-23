実業家のイーロン・マスク氏が率いるスペースXが、プログラミング向けのAIを開発する新興企業を買収できる権利を、約10兆円で取得したと発表しました。スペースXは21日、プログラミング向けのAI（人工知能）サービスを手がける新興企業「Cursor（カーソル）」を600億ドル（日本円で約9兆6000億円）で買収できる権利を取得したと発表しました。買収の代わりに、両社の共同開発に対し100億ドルを支払う選択肢もあるとしています。カ