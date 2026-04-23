ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（手前）とパラマウント・スカイダンスのロゴ（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（WBD）は23日、臨時株主総会を開き、同業の米パラマウント・スカイダンスによる買収提案を承認した。WBDが発表した。買収額は1100億ドル（約17兆円）規模。映画から報道まで手がける巨大複合企業が誕生する。パラマウントの買収提案は、WBDの株主