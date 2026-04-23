スノーボード女子で五輪２大会連続出場の鬼塚雅が２３日、自身のインスタグラムを更新。「全身黒で揃えることはあまりなかったけど今日は雨が降ってたので黒のセットアップが気分でしたオフシーズンに入ったばかりなのもありゆっくりトレーニング」などと記し、ジムでの写真などを投稿した。メディシンボールを使って腹筋トレ動画もあり、大粒の汗を流した後の引き締まったウエストもチラリ。フォロワーからは「黒のセッ