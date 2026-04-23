ＴＢＳ「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が２３日、放送され、エルフ・荒川が、カリスマモデルの都内のタワーマンション豪邸を訪問した。オフショルダーの白いトップスにデニム、小麦色の肌が健康的なモデルは、ＳＨＩＨＯ（４９）。２００９年初めに格闘家・秋山成勲と結婚し、１４歳の娘がいる。韓国で密着番組が放送され、大人気で、現在は韓国と日本の二拠点生活を送っている。都内の自宅を訪問した荒川は「うわぁ！マジで？！」