アメリカのトランプ大統領は、海軍がホルムズ海峡で機雷の除去作業を実施中だと表明し、海軍に対して機雷を敷設する、いかなる船も撃沈するよう命じました。一方、停戦の延長についてはイラン側の出方を待つ考えを示しました。トランプ大統領は22日、FOXニュースの取材で、イランとの停戦期間について「時間的な制約はなく、最善の合意を望んでいる」と語りました。そしてアメリカ軍によるイランへの「海上封鎖」については「爆撃