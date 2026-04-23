【モデルプレス＝2026/04/23】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第5話が4月23日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、第1回順位発表式が行われた。【写真】「日プ」第1回順位発表式で1位となった練習生◆「日プ新世界」第1回順位発表式開幕第1回順位発表式は、3月26日から4月17日までの23日間に行われたオンライン投票（国民