アメリカ国防総省はイランから石油を輸送していたとする船舶に対し、アメリカ軍がインド洋で乗船検査を行ったと発表しました。国防総省は23日、インド洋でイラン産の石油を輸送していたとする船舶に対し、アメリカ軍が乗船検査を実施したと発表しました。この船舶は船籍が無国籍で、アメリカ政府の制裁対象だったとしています。国防総省は「イランに物質的な支援を提供する船舶を活動場所を問わず阻止するため、世界規模での海上法