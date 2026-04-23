23日午後7時5分ごろ、千葉県市原市南国分寺台1丁目の交差点で、交通事故の対応中だった市原署の男性警察官2人に車が衝突した。署によると地域課の警察官（46）が意識不明、交通課の警察官（55）が重傷という。署は、自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、車を運転していた自称建設業斎藤久也容疑者（62）を現行犯逮捕した。事故の状況を詳しく調べる。現場は信号のある交差点。同日午後6時25分ごろ、「軽自動車と歩行